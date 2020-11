Il saluto del Circolo della Vela Brindisi a due grandi velisti

Questo mese di Novembre non è stato un gran mese per noi velisti. In pochi giorni, infatti, abbiamo perso due grandi rappresentanti della vela d’altura e della cultura del mare. Mi riferisco al pesarese Edo ZICCARELLI, venuto a mancare sabato 14 scorso ed ad Ernesto TROSS, tedesco di nascita, ma romano di adozione, venuto a mancare oggi giovedì 19, all’età di 88 anni.





Edo era un caro amico del nostro Circolo ed assiduo frequentatore della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, alla quale, tra il 2003 ed il 2018, con il suo Moonshine, ha partecipato ben 15 volte, vincendola nel 2003 e nel 2014.





Ernesto TROSS era uno scrittore, velista, progettista ed auto-costruttore famoso nel mondo, che, con le sue innovative imbarcazioni a vela aveva solcato i mari del mondo. Delle barche da lui progettate, due, in particolare, rivoluzionarie, hanno costituito un unicum nel mondo della vela; mi riferisco al “The Grey Bear” (L’Orso Grigio) ed al “The White Bear” (L’Orso Bianco) che, tra l’altro, ha fatto spesso tappa nel nostro “Porticciolo” al Marina di Brindisi.





Due barche innovative, dicevo – peraltro molto criticate dai puristi dell’estetica - perché, all’estetica, appunto, aveva preferito la sicurezza. Tross, infatti, nella sua lunga vita di marinaio era scampato ad alcuni naufragi e la sola filosofia che aveva guidato i suoi progetti era la sicurezza nella navigazione.



Infatti, l’Orso Bianco, ad esempio, si caratterizza per essere completamente realizzato in lega di alluminio; avere la coperta piatta flush-deck; l’eliminazione della randa e del boma; lo scafo a spigolo ed a fondo piatto, con deriva in legno a scorrimento verticale; il timone esterno; il portellone sullo specchio di poppa per uscita di sicurezza in caso di ribaltamento e la scaletta poppiera accessibile da uomo a mare.





Che dire….il mondo della vela vi rimpiangerà certamente e vi ricorderà con affetto. Buon vento…