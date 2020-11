Erchie. Detiene abusivamente in casa 95 munizioni, denunciato.

A Erchie, i Carabinieri della locale Stazione congiuntamente a quelli della Stazione di San Pancrazio Salentino e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne del luogo, per detenzione abusiva di munizioni.



In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di campagna, è stato trovato in possesso di 95 munizioni calibro 12, inserite in due cartuccere in pelle, illegalmente detenute, nascoste sotto dei pannelli coibentati in disuso, successivamente sequestrate.



Foto di repertorio