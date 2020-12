COVID, ZULLO (FDI): PER REGGERE LA ZONA GIALLA SERVONO TAMPONI RAPIDI A TAPPETO, ALTRIMENTI SARA’ PEGGIO

Di seguito la dichiarazione del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo





“Da domani, 6 dicembre, la Puglia sarà in zona Gialla. Un rischio che possiamo ‘permetterci’ solo se il presidente Michele Emiliano e l’assessore Pierluigi Lopalco si danno una mossa e fanno fare tamponi rapidi antigenici a tappeto. Perché a macchia di leopardo (cos? come sta avvenendo) non serve a niente!





“Per evitare che il coronavirus si diffonda e che i pugliesi muoiano meno bisogna screenare tutta la popolazione in 1-2-3 giorni massimo per isolare i positivi dai negativi. E dopo una settimana dobbiamo ripetere lo screening sui negativi e dopo un'altra settimana di ripetere ancora e cos? via. Serve una forza d'urto che sia messa in campo sistematicamente ogni settimana.