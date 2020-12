CENTRODESTRA: IL BLUFF DEI 5STELLE, FINGONO DI STARE ALL’OPPOSIZIONE MA POI CHIEDONO E OTTENGONO POLTRONE DA EMILIANO

Nota congiunta dei capigruppo di centrodestra (Ignazio Zullo per Fratelli d’Italia, Davide Bellomo per la Lega, Stefano Lacatena per Forza Italia, Paolo Pagliaro per La Puglia Domani e Paolo Dell’Erba per il gruppo Misto)

“In Consiglio regionale il Movimento 5 Stelle finge di essere all’opposizione (ma a chi vogliono darla a bere!), ma poi nell’Ufficio di presidenza intascano il vice presidente (di maggioranza) per uno di loro e il copione oggi hanno tentato di ripeterlo e in parte ci sono anche riusciti: nelle Commissioni sono stati calcolati fintamente all’opposizione, ma nella Settima il segretario (che è in quota maggioranza) è un altro 5stelle.