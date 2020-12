MESAGNE - AL VIA IL PROGETTO DELL’ISTITUTO EPIFANIO FERDINANDO: “ETOILL”, UN CORTOMETRAGGIO PER INCORAGGIARE I SOGNI

Dopo due rinvii dovuti alla situazione pandemica che ha coinvolto anche il mondo dell’istruzione, finalmente è iniziato l'ambizioso "progetto Etoill", ideato e pensato dalla prof.ssa Aurelia Semeraro, docente di tecnica della danza classica del Liceo Coreutico “E. Ferdinando” di Mesagne, in collaborazione con la "Scuola di danza di Tonia Bellanova".





Il progetto, sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Mesagne, è stato fortemente voluto dal dirigente scolastico del liceo coreutico, prof. Aldo Guglielmi, che ne è supervisore. L’iniziativa vede coinvolto il professore Elio De Francesco in qualità di coordinatore. Le lezioni pratiche e teoriche si svolgeranno presso le nuove aule-danza dell'IISS “Ferdinando”.





L'apparente storpiatura del termine "Etoile" vuole evocare, con un anagramma, la storia di Billy Elliot (da qui Etoill), l’undicenne inglese innamorato della danza classica che, per realizzare il proprio sogno artistico, deve sfidare una serie di ostacoli sociali e familiari non indifferenti. L'obiettivo finale del progetto sarà quello di realizzare un cortometraggio che metterà in luce le scelte e i sacrifici che ogni singola personalità è disposta ad affrontare affinché si realizzino i propri sogni.