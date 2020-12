VIZZINO – PROMESSA MANTENUTA: UN AIUTO AGLI AMBULANTI DALLA REGIONE PUGLIA. PROPOSTO STANZIAMENTO DI 4 MILIONI DI EURO

Stamattina la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Puglia ha deciso all’unanimità di stanziare 4 milioni di euro da utilizzare come ristoro per la categoria degli ambulanti. Si tratta di un impegno che avevamo assunto e che abbiamo voluto mantenere per aiutare chi opera prevalentemente in fiere, mercati, eventi con la vendita di prodotti alimentari, tessili-abbigliamento, calzaturiero e di fiori.





Abbiamo deciso di non attendere oltre, anche in previsione di ulteriori restrizioni annunciate per le festività natalizie. L’intervento si concretizza attraverso un emendamento. Ai ristori potranno accedere tutte le attività il cui ammontare del fatturato 2020 è inferiore del 50% rispetto a quello del 2019.

Mauro Vizzino – Presidente III Commissione consiliare della Regione Puglia