Mesagne, contributi per gli affitti anno 2019: si possono richiedere fino al prossimo 11 gennaio

Sul sito istituzionale, all’indirizzo

www.comune.mesagne.br.it

,

è disponibile l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici destinati al pagamento dei canoni di locazione. La somma complessiva di cui il Comune di Mesagne potrà disporre, riferita all’anno 2019, è di118mila euro. Tale cifra include gli ulteriori 19mila euro previsti dalla Regione Puglia comepremialità. Si tratta di risorse aggiuntive erogate in ragione della quota di compartecipazione che,anche quest’anno, il Comune ha provveduto ad impegnare con fondi propri”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli

Potranno accedere al beneficio i soggetti con contratto regolarmente registrato per alloggi in locazione a titolo di abitazione principale, accatastati con caratteristiche di edilizia economica popolare. I richiedenti dovranno essere residenti a Mesagne. “Il bando ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti di immobili ad uso abitativo, in un momento di particolare difficoltà aggravata dall’emergenza sanitaria in corso”, ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Anna Maria Scalera.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 11 gennaio 2021 mediante invio all’indirizzo politichesociali@pec.comune.mesagne.br.ito presso l’ufficio Protocollo del Comune. La modulistica da compilare è disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali comunale oppure scaricabile dal sito alla voce “Bando Contributi canone locazione – Anno 2019”, cliccando sul link “Modulo di domanda”. Il personale dell’ufficio Servizi Sociali del Comune sarà disponibile per ogni chiarimento utile alla corretta compilazione delle domande dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 18, mediante prenotazione ai numeri 0831/732213 e 0831/732233.