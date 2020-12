Brindisi. De Michele (Lega): illogico ed inopportuno lo svolgimento del Consiglio in modalità da "remoto"

Come Lega Brindisi, nei giorni scorsi, con il solito senso di responsabilità, abbiamo da subito evidenziato come fosse di palmare evidenza convocare il Consiglio Comunale “in presenza”, non solo per quanto ricordato dall’ANCI sulla assoluta discrezionalità dell’Ente (“Le riunioni della PA non sono assimilabili giuridicamente alle riunioni degli organi elettivi degli enti locali che hanno disciplina autonoma e peculiare…….non obbliga alle riunioni da remoto per Consigli Comunali, Commissioni e Giunta, se esistono condizioni e rispetto delle misure di sicurezza che consentono le riunioni in presenza.”), ma soprattutto per l’importanza di merito che esso assume, dovendo approvare il più importante provvedimento amministrativo (e finanziario) dell’Ente medesimo, il primo nella storia politica brindisina (fatto di per se sufficiente a responsabili dimissioni!) ad essere redatto da un “commissario ad acta”.





Prendiamo atto, con particolare rammarico, che nonostante questo condiviso sentimento di democraticità partecipata, lo svolgimento del Consiglio avverrà secondo norme, modalità e procedure previste dai vari provvedimenti governativi in "assenza", o da "remoto" come sul dirsi.