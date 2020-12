Manifestazione dei precari ASL Brindisi. Video Interviste

Manifestazione dei precari della ASL Brindisi, organizzata dalla Cgil Brindisi, presso la sede di Via Napoli - Lavoratori al Bisogno, non siamo invisibili, basta precarietà, rischiamo la vita ogni giorno, abbiamo diritto ad un lavoro stabile.





141 lavoratori che ogni giorno, in un periodo così drammatico per la Puglia e il Paese, rischiano la vita, salvano vite umane, ma dicono basta alla precarietà, all’ insicurezza, esigono un lavoro stabile, la dignità.





Sono i precari della Asl di Brindisi che lunedì mattina, supportati dalla CGIL Brindisi Funzione Pubblica, hanno protestato civilmente sotto la sede di Via Napoli, in attesa di risposte - che non possono più tardare - di un incontro con il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone che è poi avvenuto.





Lavoratori a cui il proprio contratto scade il prossimo 31 gennaio, personale che, come tiene a chiarire e sottolineare la stessa CGIL e in base alla modifica dell’ art. 4 bis della legge 17 luglio 2020 n. 77, sta per maturare in sostanza il diritto alla stabilizzazione entro il 31 dicembre. Ma, al momento, almeno sino a poche ore da una manifestazione significativa e piena anche di rabbia e delusione, solo parole, non fatti concreti.





Lavoratori con contratto a tempo determinato, un futuro ancora in certo, quasi il nulla, per non dire il nulla, a fronte di un impegno quotidiano, con passione e sacrificio, amore verso gli altri, a stretto contatto, in diversi casi, con un virus che sta mettendo a dura prova tutti.





Come il caso di Elisabetta Carlà, una Oss pugliese che ha contratto il Covid - 19 mentre stava aiutando i pazienti del reparto malattie infettive dell’ Ospedale brindisino, 15 giorni di terapia intensiva.





Elisabetta non sta ancora bene, ma era idealmente presente sotto la sede della Asl brindisina insieme agli altri lavoratori precari, attraverso il commosso intervento - contributo dei genitori, che hanno raccontato il dramma della figlia e fatto l’ennesimo appello al dott. Pasqualone per dare dignità a padri di famiglie, madri, persone che non vogliono sentirsi eterni precari.





Come detto, la puntuale e sinergica partecipazione della Cgil, attraverso la presenza del Segretario Generale Antonio Macchia, la Funzione Pubblica con il segretario Pancrazio Tedesco, sempre in prima linea, la FLAI rappresentata da Angelo Leo.



Come sottolineato dallo stesso Direttore Generale Asl Pasqualone, una situazione molto intricata, anche e soprattutto sotto l’aspetto normativo, che va evidentemente risolta a piccoli ma efficaci passi, ma intanto l’organizzazione sindacale insiste nel chiedere la sottoscrizione di contratti con durata di 36 mesi, in piena emergenza CoronaVirus. Mai più precarietà, dignità al lavoro, stabilità, queste le parole d’ordine.