Elisa Ferrenti in finale nel concorso Miss Summer Salento 2021

La giovanissima studentessa Elisa Ferrenti 17 anni di Marittima (Le), è stata eletta Miss Fotogenia nell'ambito del concorso Miss Summer Salento 2021 ed è la prima finalista del concorso approdando direttamente sul palco della finale in programma nella prossima stagione estiva.





La fotogenia è un concetto meno astratto di quello che si pensi e non è di certo un semplice luogo comune. Ha un’importanza fondamentale per quanto riguarda la scelta di un modello piuttosto che un altro, e proprio in questo contesto che l'associazione flashback di brindisi attraverso il concorso Miss Summer Salento con Organizzatori Marcello Altomare e Niko Fiore mira a fare emergere giovani talenti.Il titolo di Miss Summer Salento Fotogenia 2021 in questo caso dare una giusta preparazione formazione per una maggiore resa e risultato finale davanti all’obiettivo fotografico.Essere fotogenici, non è un mero destino ineluttabile, ma una scelta, perché esistono diversi modi per rendere la propria immagine al meglio.





L'evento si è svolto lo scorso 19 dicembre presso la Masseria Cillarese a Brindisi , dove non poteva mancare la presenza di Martina Carbone eletta Miss Summer Salento 2020 presso il villaggio Racar di Frigole (Le) la passata stagione, appositamente allestita in clima natalizio e con la partecipazione di 4 fotografi a cui e spettato il giudizio sulla resa fotografica che ha fatto emergere Elisa su 15 concorrenti tutte provenienti da ogni comune di puglia.





Una edizione piu complessa sia nella fase organizzativa che nella valutazione delle giovanissime ragazze in competizione per il rispetto delle normative anti Covid





Oltre a Elisa Ferrenti sono state elette altre due giovanissime concorrenti, Rebecca D'agnano 16 anni di San Vito dei Normanni (Br) e Sara Marino 16 anni Cellino San Marco (Br), mentre sempre per l'occasione dell'evento è stata insignita del titolo di Miss Summer Salento web 2021 Vittoria Morga 15 anni di Fasano (Br) accedendo direttamente in Semifinale in un concorso svolto sul web.





I Fotografi:





Francesco Tommasi di Lecce

Carmine Notaristefano di Palagianello (Ta)

Gianni angelo Passeri di Palagianello (Ta).