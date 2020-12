Video Intervista al Segretario Generale Cisl Pensionati Taranto Brindisi Pietro De Giorgio

Gli anziani, i diversamente abili, i non autosufficienti, le famigli in grande difficoltà, le fasce deboli molto danneggiate dall’emergenza CoronaVirus, ma portatori di tematiche, problematiche a cui le istituzioni, nel complesso, in tutti questi anni non hanno dato la giusta attenzione, sotto l’aspetto legislativo ma soprattutto morale, sottovalutandone le reali esigenze, le aspettative, la paura di sentirsi abbandonati. Qualcosa sembra muoversi, sotto la spinta, anche e soprattutto delle diverse associazioni e del mondo del volontariato, ma c’è ancora tanto, tanto da fare.





E' un invito alle istituzioni,al Governo Nazionale, alla Regione Puglia, all’ Amministrazione Comunale di Brindisi, sono tematiche affrontate durante il Consiglio Generale della Federazione Pensionati Cisl Taranto - Brindisi che si è tenuto lunedì mattina, a cui hanno anche partecipato il neo Segretario Generale Cisl Taranto - Brindisi Gianfranco Solazzo, Filippo Turi Segretario Generale Cisl Pensionati Puglia, il Segretario Generale Nazionale di Categoria Pietro Ragazzini.