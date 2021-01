Brindisi. Dopo le feste natalizie, pronti gli screening anti Covid per alunni e docenti

Intanto si è svolto un vertice in Prefettura tra l’Amministrazione Comunale di Brindisi, la Asl e i Dirigenti degli Istituti Comprensivi di Brindisi. Si sta lavorando alacremente, in queste ore, a Brindisi, per avviare gli screening anti Covid per alunni e docenti della città di Brindisi nel dopo festività , tenendo conto che non si ha ancora una data precisa sulle modalità di rientro. Un punto, quest’ ultimo, fondamentale, visto che, tra l’ altro, ieri, sul tema della prevista ripartenza scolastica il prossimo 7 gennaio, si è tenuto in Video Conferenza un incontro tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, le organizzazioni sindacali, gli assessori Lopalco, Leo, Maurodinoia, il Direttore USR Anna Cammalleri.





Incontro in cui, compatte, le organizzazioni sindacali hanno ufficialmente chiesto il rinvio dei rientri nelle scuole pugliesi, in mancanza di un’ adeguata sicurezza, decisione su cui sta riflettendo il Governatore pugliese Michele Emiliano.





Nel frattempo, come detto, a Brindisi, si sta pensando e condividendo l’utilizzo di test rapidi anti Covid da sottoporre a docenti e alunni di tutte le scuole, in maniera da essere pronti per il post feste natalizie. Per questo ieri si è svolto un vertice in Prefettura tra l’Amministrazione Comunale, la Asl, i dirigenti dei Comprensivi scolastici.





Un’ iniziativa per carpire le disponibilità e valutazioni da parte dei diversi dirigenti e rappresentanti scolastici, in parallelo, e questa è una buona notizia, a quanto già avvenuto a Mesagne, con una percentuale quasi completa di adesione ai test rapidi da parte della popolazione scolastica mesagnese. Si parla, in sostanza, di test veloci ed esaustivi , in grado di evidenziare la presenza del Virus in mezzora.





Parlavamo dei Dirigenti Scolastici brindisini, già alcuni di loro hanno inoltrato alcune proposte e confermato la loro disponibilità, a seguito anche di incontri formali con i collaboratori scolastici, le famiglie e i docenti, in un’ ottica di consenso . Come, ad esempio, il Dirigente Scolastico del Comprensivo Bozzano Girolamo D’ Errico, che ha confermato, per velocizzare le operazioni e dare una concreta mano alla Asl, la disponibilità a far svolgere i test rapidi all’ interno della scuola.





Ma, da quello che trapela, al momento non tutti i dirigenti scolastici sarebbero d’accordo nel far eseguire i test nei plessi scolastici, attenderebbero conferme definitive di adesione da parte di altre componenti scolastiche e notizie definitive su tempi, modalità, luoghi, da parte dell’ Amministrazione Comunale.



Mentre, anche ad Ostuni l’ Amministrazione Comunale sta spingendo per fare i test rapidi nelle scuole in vista della riapertura delle scuole. Insomma, una situazione in netta evoluzione, con tanto di attesa, convinzione e speranza, per quanto riguarda il pianeta scuola, in Puglia e nel territorio brindisino.