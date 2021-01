Francavilla Fontana. Concorso Agimus, grande successo per la prima competizione online dell’associazione francavillese

Si è conclusa qualche giorno fa con grande riscontro la prima edizione online del Concorso Pianistico Nazionale "Città di Francavilla Fontana" organizzata dalla Associazione Giovanile A.Gi.Mus. Sezione di Francavilla Fontana, con il patrocinio del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica - e del MIBACT - Ministero del Beni Artistici, Culturali e del Turismo, e con il contributo del Main Sponsor "Fineco Bank" e del Private Banker di Fineco, Dott. Raffaele Modeo di Francavilla Fontana.





Il Concorso è stato realizzato in modalità telematica ed è stato fortemente voluto da A.Gi.Mus. per contenere e contrastare gli enormi danni subiti dall'intero comparto culturale, artistico e musicale a causa della pandemia da covid-19. Ciò nonostante la competizione pianistica ha visto una massiccia partecipazione di giovani e meno giovani provenienti dalla totalità delle regioni italiane, ad eccezione del Molise, della Valle d'Aosta e del Friuli ed ha evidenziata un notevolissimo livello tecnico-musicale, con giovanissimi musicisti di cui sentiremo certamente parlare in futuro.





La Commissione del Concorso è stata composta da personalità musicali di assoluto livello nazionale ed internazionale come Mariagrazia Lioy, Pianista e Titolare di Cattedra presso il Conservatorio Statale di Musica "Tito Schipa" di Lecce, Roberto Galletto, Pianista e Titolare di Cattedra presso il Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma, Nunzio Dello Iacovo, Pianista e Titolare di Cattedra presso il Conservatorio Statale di Musica "Nino Rota" di Monopoli, Antonio Curto, Pianista e Clavicembalista, Direttore di ruolo della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana", Presidente della A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e componente del Direttivo Nazionale della A.Gi.Mus.





I pianisti concorrenti che hanno conseguito il 1° premio con e il 1° Premio Assoluto sono:





CARDINALI Aurora (Fermo), SCHIAVONE Francesco (Brindisi) , PERSIANI Elisa (Taranto), CAMPANARI Veronica (Lecco), CESARI Leonardo (Perugia), CARAGIULO Annastella (Bari), BUCAIONI Federico (Roma), FATIBENE Sophie (Torino), LO PINTO Barbara (Palermo), ZHENG Ida (Macerata), SOGGIA Maria Rita (Roma), SOLOPERTO Aurora (Taranto), GARBEROGLIO Carola (Torino) ZHANG Filippo (Macerata), PARADISO Lucia (Roma), CARDONE Francesca (Napoli), TOZZI Flavio Domenico (Taranto), ZHENG Kimi Peixi (Torino), ZHENG Kesy (Torino), ARTESE Alessandro (Bologna), FARAGLI Gianluca (Alessandria), LA TORRE Sara (Legnano) PARADISO Lucia di Roma, ARTESE Alessandro di Bologna, FARAGLI Gianluca di Alessandria e LA TORRE Sara di Legnano, sono stati indicati dalla Commissione per tenere, come da disposizione regolamentare, un concerto premio nel corso della Stagione Artistica 2021 della A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana.





Nei prossimi giorni sarà lanciato sempre da A.Gi.Mus. Francavilla Fontana la prima edizione online del European Piano Competition "Salentinae Terrae", che si svolgerà nei prossimo mese di marzo 2021.