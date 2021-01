La Pro Loco Ostuni Marina e la Giornata del Dialetto

Fin dai tempi antichi, l'inizio dell'anno nuovo iniziava il 1^ Marzo: il ricordo di questo computo del tempo resta nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre, rispettivamente il settimo, ottavo,nono e decimo mese di quell'antico calendario. Gregorio Magno nel VI secolo per unificare nelle festività natalizie il Capodanno ed il Natale introdusse il Calendario Gregoriano di dodici mesi.



La Puglia è una Regione che ancora oggi non ha dimenticato il suo legame con la Terra, i riti e le tradizioni contadine. Batare Marzo significava il "Risveglio della Natura", la ripresa del lavoro dei campi e "Chiamare la Primavera" e "Svegliare" la Terra con canti, rumori forti e "Rumori Deboli" come la Poesia Dialettale.





Per La Giornata Nazionale della Lingua Dialettale e Locale si propone una Raccolta di Testimonianze di proverbi, poesie e saperi da tramandare alle giovani generazioni e da pubblicare sui social e siti delle Pro Loco. Le stesse inviteranno tutti i propri contatti a pubblicare in dialetto testimonianze, saluti, testi e canzoni.





Il concorso 2021 vede la partecipazione di quasi tutte le Regioni italiane, con in testa (ad oggi) la nostra Regione (14 Pro pro Loco); a seguire il Lazio con 7, Campania 6, Piemonte e Sicilia 4, Veneto e Basilicata 3, Toscana/Emilia Romagna/Friuli Venezia Giulia/ Abruzzo 2, Lombardia e Calabria 1. Si sottolinea che le Pro Loco delle restanti Regioni, non hanno presentato nessuna domanda per la partecipazione al Concorso.





Agli Ostunesi, ai nostri soci e alle rispettive Associazioni del nostro territorio l'invito di inviare testimonianze sulla pagina Facebook CLICCA QUI appositamente creata





Il Presidente della Pro Loco Ostuni Marina