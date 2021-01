BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONE PUGLIA DEL 14 GENNAIO 2021. 9.191 test: 1.524 casi positivi, 87 in provincia di Brindisi

Oggi giovedì 14 gennaio 2021 in Puglia, sono stati registrati 9.191 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.524 casi positivi:



- 445 in provincia di Bari,

- 87 in provincia di Brindisi,

- 128 nella provincia BAT,

- 280 in provincia di Foggia,

- 138 in provincia di Lecce,

- 450 in provincia di Taranto.

- 3 casi di residenti fuori regione

- 1 caso di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.



Sono stati registrati 24 decessi:

- 7 in provincia di Bari,

- 1 in provincia BAT,

- 8 in provincia di Foggia,

- 8 in provincia di Taranto.