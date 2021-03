INNOVAZIONE ENTI LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA AL VIA LA SECONDA FASE DEL PROGETTO, DELLI NOCI “PASSO IMPORTANTE VERSO DIGITALIZZAZIONE DELLA PA”

Si è tenuto ieri l’incontro con i comuni pugliesi che lo scorso dicembre hanno aderito all’iniziativa della Regione Puglia finalizzata ad accelerare le procedure, previste dalla normativa nazionale, per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.





“Sono stati 133 i Comuni che hanno delegato la Regione alla gestione diretta delle risorse dell’apposito “Fondo Innovazione” del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione – dichiara Delli Noci – fondo attraverso il quale, con il supporto e l’assistenza degli uffici regionali, i Comuni hanno potuto espletare le attività necessarie per rendere accessibili i propri servizi attraverso SPID, a portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA e a rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.





A conclusione della prima fase, avviata lo scorso dicembre e conclusasi il 28 febbraio – continua Delli Noci - e grazie alla costante attività di formazione, accompagnamento e assistenza degli uffici regionali e di InnovaPuglia che ringrazio, sono solo 14 i comuni per i quali non abbiamo informazioni sul conseguimento di due obiettivi su tre, nello specifico per l’App IO e pagoPA. Questa seconda fase, che avviamo oggi e che si concluderà alla fine dell’anno, ci consente di recuperare questa mancanza e di capire di che cosa nello specifico hanno bisogno i comuni inadempienti, anche considerando il momento di grande difficoltà che i comuni grandi e piccoli vivono a seguito dell’emergenza sanitaria.