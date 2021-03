ESTETISTI E PARRUCCHIERI, FORZA ITALIA PUGLIA: “VICINI AD ATTIVITÀ IN SOFFERENZA”

“I centri estetici e i parrucchieri hanno potuto lavorare anche in zona rossa, seguendo un rigido protocollo di prevenzione del contagio. Hanno investito per adeguarsi alle norme anti-Covid e per garantire la sicurezza dei clienti nel rispetto delle regole.



Ed è per questo che oggi, giustamente, da migliaia di esercenti si leva un grido di dolore che non può restare inascoltato. A loro vogliamo esprimere la nostra sincera solidarietà e la nostra vicinanza. Dietro una saracinesca abbassata ci sono sacrifici di una vita, speranze di uomini, donne e famiglie.



Ci auguriamo di poter presto formulare una proposta di riapertura al governo nazionale, anche considerando che la la chiusura può determinare la crescita delle prestazioni “a domicilio”, che espongono ad un rischio di contagio notevolmente maggiore”.