Nico Tieni dona Uova Pasquali ANT ai ragazzi del Reparto Pediatria dell’ Ospedale Perrino di Brindisi

Il grande gesto di solidarietà del Conigliere Nico Tieni che dona Uova Pasquali ANT ai ragazzi del Reparto Pediatria dell’ Ospedale Perrino di Brindisi.





“Il senso della responsabilità e della solidarietà “non lo si “acquista“ all 'improvviso, ma è “un patrimonio morale“ che ti accompagna quotidianamente e ti onora, anche nei momenti più difficili in cui le buone azioni, anche i piccoli ma significativi gesti, possono aiutare la comunità, chi è meno fortunato di noi .





Un “bagaglio culturale e morale“ che, da sempre, appartiene al Consigliere Comunale (tra l’altro anche operatore sanitario) di Torre S. Susanna Nico Tieni, un giovane, che, come ha sempre tenuto a sottolineare, fa politica “soprattutto per passione, spirito di sacrificio, cercare di fare qualcosa di buono e costruttivo per la propria comunità e le persone bisognose“.