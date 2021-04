ANTONELLA VINCENTI: Esprimo le mie personali e, a nome del Consiglio di Amministrazione, le congratulazioni di Puglia Sviluppo all’avv. Vittorio Rina per la nomina alla presidenza del Consorzio Asi.

Esprimo le mie personali e, a nome del Consiglio di Amministrazione, le congratulazioni di Puglia Sviluppo all’avv. Vittorio Rina per la nomina alla presidenza del Consorzio Asi. La nomina giunge in un momento nel quale le aree industriali sono chiamate a sostenere le imprese secondo un paradigma di sviluppo nuovo e sfidante.



Un ruolo strategico rispetto al territorio di Brindisi, che paga alcune scelte non sempre coerenti con le sue vocazioni, che ora si trova a ricalcolare le proprie distanze dal futuro e dalle prossime opportunità. Il tessuto industriale può restituire un valore decisivo per la città e il suo territorio e l’Asi rappresenta senz’altro un attore protagonista, ancor più se riuscirà a sciogliere alcuni nodi legati alla dotazione delle infrastrutture, allo sviluppo della retroportualità e alle connesse funzioni della logistica, al collegamento del porto con il sistema industriale, al fondamentale dialogo interistituzionale.



Al neopresidente Rina il compito di indirizzare un piano di sviluppo e di gestione sostenibile capace di consentire alle medie e alle grandi imprese, di qui al futuro prossimo, di diventare maggiormente competitive. Puglia Sviluppo è al fianco del Consorzio e dell’avv. Rina per favorire questo processo di integrazione attraverso gli strumenti finanziari che la Regione Puglia metterà a disposizione dei territori nell’obiettivo di promuovere un tessuto industriale basato sulla capacità di innovazione.