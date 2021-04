Fasano. Presentato TAKE IT SLOW, “il turismo che unisce esperienze e comunità”

Presentato ieri, lunedì 12 aprile, in una conferenza stampa web trasmessa sui canali social Città di Fasano e TPP, il progetto TAKE IT SLOW “Smart and Slow TourismSupportingAdriatic Heritage for Tomorrow”, progetto strategico finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera (CBC) Interreg V-A Italy-Croatia.





Promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, il Comune di Fasano è partner del progetto, insieme ad altre 6 Regioni Italiane e 5 Partner Croati





A moderare la conferenza Ileana Sapone e Maddalena Tulanti, che hanno regolato gli interventi degli ospiti collegati: Cinzia Caroli, assessore Turismo e cultura di Fasano; Angelofabio Attolico del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Responsabile Tecnico della Via Francigena nel Sud per conto dell’Associazione Europea delle Vie Francigene ed esperto del TPP per questo progetto; Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese e Lino Manosperta, responsabile area progetti del TPP.





Il Progetto è finalizzato alla gestione e promozione della Regione Adriatica come destinazione turistica transfrontaliera verde, intelligente, sostenibile, accessibile e lenta, sviluppando modelli di gestione delle destinazioni turistiche con un approccio dal basso (bottom-up) per incoraggiare le comunità locali ad affrontare gli impatti dell’industria del turismo e allo stesso tempo proteggere e promuovere il ricco patrimonio naturale e culturale del proprio territorio.





«Il progetto si incastra perfettamente con quelle che sono da sempre le linee guida della nostra amministrazione – dice il sindaco Francesco Zaccaria – e cioè la valorizzazione del nostro territorio orientata a un turismo sostenibile ed esperienziale che possa promuovere l’unicità e le peculiarità della costa fasanese anche attraverso l’adozione una nuova mobilità accessibile, lenta e funzionale al rispetto dell’ambiente».





«Questo progetto sposa la nostra idea di turismo, come testimoniano alcune attività promozionali del nostro territorio che richiamano il turismo esperienziale. Il turismo sta cambiando pelle, e i turisti hanno sempre più piacere a 'godersi' i posti che visitano, di immergersi nelle peculiarità gastronomiche e culturali – ha affermato l’assessore Cinzia Caroli -. Questo perché l'emozione dà colore al ricordo, ed è quello che cerchiamo di fare a Fasano. L'accoglienza è fatta in primis da persone, ed è il vissuto di una comunità che attira anche i turisti. E fondamentale è la rete, che rappresenta il valore aggiunto per valorizzare le nostre comunità».





In Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, orienterà la sua attività progettuale sulla valorizzazione di una micro-destinazione individuata lungo il cammino della Via Francigena - Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, incrociando anche il percorso della Via Traiana.





La micro-destinazione è compresa tra Capitolo – frazione del Comune di Monopoli (BA), Torre Canne – frazione del Comune di Fasano (BR) e la Selva di Fasano, un territorio ricco di masserie fortificate, olivi, chiese rurali, insediamenti rupestri, luoghi di straordinario interesse naturalistico, storico e ambientale.