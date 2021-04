VISITA AL CENTRO VACCINI DI OSTUNI

«L’ Asl di Brindisi è pronta a risolvere le criticità per il centro vaccini di Ostuni». L’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) questa mattina ha fatto visita al Pala “Vito Gentile”, incontrando il direttore generale dell’Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone e il sindaco della stessa città Guglielmo Cavallo.



«E’ stato importante focalizzare l’attenzione sulle questioni logistiche da migliorare dopo la fase di avvio delle somministrazioni ad Ostuni. Problematiche che ho rappresentato al direttore Pasqualone, il quale si è dimostrato subito pronto a valutare ogni soluzione che possa ridurre al minimo i disagi per l’utenza. Nel giro di pochi giorni mi ha confermato che saranno montati ulteriori tendoni all’esterno dell’hub per riparare le persone in fila. Ci saranno inoltre sedute sempre a disposizione dell’utenza».



Oltre l’impegno dell’Asl, in questa fase, sono altri gli aspetti da valutare. «Anche ascoltando i medici, le difficoltà riscontrate nei giorni scorsi sono state dovute alla diffidenza della gente nei confronti del vaccino AstraZeneca. A questo proposito è fondamentale ribadire che occorre vaccinarsi e attenersi alle linee guida medico-scientifiche che dimostrano come il vaccino AstraZeneca è valido e sicuro. E’ alla scienza che bisogna affidarsi, agevolando anche il lavoro che stanno svolgendo i medici.





Sarebbe importante, intanto, un’adesione ancora maggiore di personale sanitario per dare davvero un’accelerata alla campagna di vaccinazione. Quello che è emerso, durante il mio sopralluogo -conclude l’on. Valentina Palmisano- è poi il grande impegno che tutti i volontari stanno mettendo in campo. A loro va davvero un plauso ed un ringraziamento, anche per la professionalità dimostrata in questa fase di emergenza sanitaria, non solo nei centri vaccinali. Serve davvero la collaborazione e la fiducia reciproca tra istituzioni, personale sanitario e cittadini per guardare con più fiducia al futuro»