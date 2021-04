Brindisi. Approvata la delibera per l’aggiudicazione della New Arena

La giunta comunale ha approvato oggi, 16 aprile, la delibera per l’aggiudicazione della gara da parte dell’Ati capeggiata dalla New Basket Brindisi, per la realizzazione della New Arena in contrada Masseriola.





“La delibera approvata oggi - dichiara il sindaco Riccardo Rossi - chiude il percorso che ci ha visto impegnati per realizzare a Brindisi un palaeventi atteso da tanto tempo. È il giusto riconoscimento ad una città che ama lo sport e che oggi, nel campo del basket, ha raggiunto livelli di eccellenza. I nostri complimenti vanno alla New Basket Brindisi che, in un periodo così difficile, ha avuto il coraggio di credere in questo progetto ed il nostro ringraziamento va anche alla Regione Puglia per aver pensato ad una misura così importante per il nostro territorio”.





La delibera approvata contiene anche la bozza di convenzione che si potrà ora sottoscrivere con l’Ati. Per la conclusione della procedura dovrà svolgersi anche la conferenza dei servizi, con cui verranno acquisiti tutti i pareri degli enti sul progetto definitivo approvato.





“Con questo atto l’amministrazione comunale ha terminato il suo compito per assicurare la realizzazione della New Arena - spiega l’assessore allo Sport Oreste Pinto -, siamo orgogliosi del lavoro svolto e credo sia il miglior modo per ringraziare la squadra e la società per le soddisfazioni sportive che stanno regalando alla città”.