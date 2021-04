Brindisi. Oltre tre milioni di euro dalla Regione per l’edilizia residenziale pubblica

Nell’ambito del “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale”, la Regione Puglia, con determine dirigenziali n. 164 e 165 del 15 aprile 2021, ha finanziato i progetti proposti dal Comune di Brindisi, realizzati in collaborazione con Arca Nord Salento, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.





Le somme saranno destinate:

- alla realizzazione di un programma costruttivo su aree comunali denominate “Parco Bove” di circa n. 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e n. 15 alloggi di proprietà dell’Agenzia Arca Nord Salento, in via Galileo Galilei;





- alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica, a servizio dell’area ex Parco Bove, del quartiere Paradiso, e dell’area relativa al quartiere CEP Paradiso.