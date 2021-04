PUGLIA IN ARANCIONE, ZULLO (FDI): SI RIATTIVI L'ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO PER SCONGIURARE ALTRA ONDATA

“Leggo responsabili appelli, anche di autorevoli esponenti politici, ai pugliesi perché da domani in Arancione (e speriamo a breve in Giallo) tengano comportamenti anti-covid. Del resto, se il presidente Emiliano ha fatto passare, a livello nazionale, il messaggio che la Puglia ha numeri epidemiologici di alto rischio per colpa dei comportamenti ‘allegri’ dei pugliesi – che a Pasqua dovevano fare gli auguri di persona… - è normale che ci siano questi appelli.





“Io, invece, l’appello voglio farlo al duo Emiliano-Lopalco: i pugliesi facciano la loro parte responsabilmente, ma chi organizza la Sanità pugliese si attivi perché il virus sia sotto controllo. Come? Ripristinando il tracciamento, completamente saltato. In Puglia coloro che hanno avuto contatti con un positivo, vengono da lui avvertito amichevolmente e si mettono in quarantena volontariamente. Non vi è più chi registra il suo nome e manda l’USCA a tamponarlo e monitorarlo.



Tutto viene lasciato alla buona volontà dei pugliesi, ma se da domani siamo Arancioni e fra un po’ Gialli, se vogliamo garantire l’Estate come questa merita (soprattutto agli operatori turistici) la Regione deve riprendere l’attività di contact-tracing. Altrimenti potremmo ritrovarci tutti nuovamente in Rosso in men che non si dica!”