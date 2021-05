ON. VALENTINA PALMISANO(M5S): “E’ necessario un fronte comune per la tutela del nostro territorio: da Confindustria Brindisi un primo importante segnale per rafforzare questa sinergia”

Aumentare la competitività delle aree industriali. Farsi promotori di una transizione ecologica che salvaguardi i livelli occupazionali. Investire nella ricerca. Rafforzare le ZES. «Sono solo alcune delle sfide che attendono il territorio di Brindisi nel prossimo futuro. Ieri mattina è stato importante il tavolo di confronto avviato con Confindustria Brindisi e i colleghi parlamentari che rappresentano la Provincia».





Così l’ On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) a margine dell’incontro istituzionale che si è svolto nel capoluogo, organizzato dal neopresidente di Confindustria Brindisi Gabriele Lippolis.





«In questo momento storico è quanto mai importare la fase d’ascolto di tutte quelle che sono le istanze che provengono dal territorio. In un contesto di ripartenza così complesso – spiega la deputata originaria di Ostuni- ogni scelta va e andrà fatta trasferendo a livello centrale quelle che sono le reali necessità delle comunità che rappresentiamo. Ed è per questo che è necessario un fronte comune per rendere sempre più incisive le misure per il territorio».