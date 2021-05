Brindisi. Questione asili nido, I capigruppo di maggioranza: basta con le polemiche strumentali.

A chi in maniera gratuita e strumentale critica questa maggioranza per aver concesso ai privati l’ingresso per la gestione degli asili nido, facciamo sommessamente notare che in realtà ben 4 di questi sono da anni gestiti da privati mediante gare per l’affidamento in gestione.A giugno questo affidamento giunge a scadenza. Quello che fa questa questa amministrazione è semplicemente cambiare il modello di gestione degli asili, passando da un affidamento allo strumento della concessione sempre da effettuarsi mediante gara pubblica.