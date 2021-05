«Wow! Fasano», Gianna Nannini in concerto in piazza Ciaia il 23 luglio

L’evento è fenomenale come il titolo di uno dei suoi brani più famosi.





Gianna Nannini sarà in piazza Ciaia venerdì 23 luglio (info e biglietti www.friendsandpaetners.it).





La cantautrice italiana farà tappa a Fasano (unica tappa in Puglia) con il tour Piano e Forte e Gianna Nannini.





Un’estate davvero Wow. Come «Wow! Fasano», il cartellone di appuntamenti organizzato dall’amministrazione comunale che oltre alla Nannini avrà anche Colapesce e Dimartino (7 agosto), Diodato (8 agosto), Willie Peyote (17 agosto), Samuele Bersani (18 agosto), Roy Paci (12 settembre).





E, ancora non è finita qui: altri grandissimi nomi saranno svelati nei prossimi giorni tra musica, teatro, cinema con appuntamenti imperdibili. Piazza Ciaia, il parco archeologico di Egnazia, le marine di Savelletri e Torre Canne, il Minareto di Selva: tutto il territorio di Fasano sarà palcoscenico di artisti e spettacoli di altissimo livello.





Il cartellone di «Wow! Fasano», in fase di definizione, sarà completato con tutti gli eventi di Locus Festival, Luce Festival, Fasanomusica, Bari in Jazz, Teatro Pubblico Pugliese e Cinema all’aperto. Ogni giorno d’estate, insomma, sarà impreziosito da spettacoli, concerti, rappresentazioni per un totale di oltre 100 appuntamenti per ogni generazione.