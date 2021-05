CAMERA DI COMMERCIO – PROFICUO INCONTRO DEL COMMISSARIO D’AMORE CON IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ASI RINA

Il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Brindisi Antonio D’Amore ha incontrato stamattina il Presidente del Consorzio Asi di Brindisi Vittorio Rina per un primo costruttivo momento di confronto.





L’obiettivo principale che si intende perseguire, così come emerso nel corso dell’incontro, è quello di svolgere ogni azione necessaria per la tutela dell’integrità e dell’autonomia, sia del Consorzio Asi che della Camera di Commercio di questa provincia. Il tutto, anche in considerazione della ventilata ipotesi di fusione delle ASI del Salento e del tentativo di accorpamento dell’ente camerale brindisino con quello di Taranto.