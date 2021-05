IX Giornata cittadina della Legalità a Mesagne: una targa dell'Amministrazione per l'impegno delle Forze dell'ordine

Oggi si celebra a Mesagne la Giornata cittadina della Legalità. In mattinata il sindaco Antonio Matarrelli, il presidente del Consiglio comunale Omar Ture, l’onorevole Gianluca Aresta e l’assessore ai Percorsi di Legalità, Anna Maria Scalera, hanno incontrato il dirigente del locale Commissariato di Polizia di Stato, Giuseppe Massaro, il luogotenente Luigi D’Oria, comandante della Stazione dei carabinieri di Mesagne e il responsabile di Polizia locale, Teodoro Nigro. Il consigliere regionale Mauro Vizzino ha inviato un messaggio personale tramite i presenti.





Ai rappresentanti cittadini delle Forze dell’ordine è stata consegnata una targa, “per esprimere simbolica gratitudine agli uomini e alle donne che ogni giorno, con spirito di servizio e senso del dovere, si pongono al servizio della comunità assicurando il rispetto della legge e l’affermazione dei principi di giustizia sociale”, ha dichiarato il primo cittadino.