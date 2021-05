NOMINE FDI, CAROLI (FDI): RINGRAZIO MELONI PER LA FIDUCIA, ORA TUTTI INSIEME PER FAR CRESCERE SEMPRE DI PIU’ IL PARTITO

“Ringrazio Giorgia Meloni per l’attestazione di fiducia dimostrata nominandomi commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Brindisi. Intendo ringraziare anche Francesco Fiera e Alberto Magli, che fino ad oggi hanno gestito il partito in una fase di grandi responsabilità, penso alle Regionali del settembre scorso, ma anche grande crescita. Oggi siamo stabilmente il primo partito in Puglia e forse non solo del centrodestra!