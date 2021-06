Fasano. Corso di inglese per operatori commerciali e del turismo, oggi la consegna degli attestati in Comune

Lezioni gratuite di inglese per tutti gli operatori economici del territorio per fornire elementi di base di conoscenza della lingua nell’ottica di un miglioramento dell’offerta turistica.





Questo l’obiettivo raggiunto dalla seconda edizione del corso di inglese «Entry Level» che si è concluso oggi, lunedì 7 giugno, con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.





Il progetto si è svolto in 10 lezioni online per la durata complessiva di 40 ore. Tutte le spese sono state coperte dall’amministrazione comunale che ha fornito anche il materiale didattico. Le lezioni sono state tenute dal docente madrelingua TomasEblett che ha insegnato ai partecipanti gli elementi essenziale dell’inglese commerciale.





«Questa iniziativa, fortemente voluta dalla nostra amministrazione e in particolare dall’assessore Amati che ringrazio per l’impegno, risponde a una precisa volontà: elevare la qualità della proposta turistica nell’ottica di un’offerta migliorativa e sempre più ambiziosa – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Perché l’innalzamento del livello dei servizi offerti passa sempre attraverso un continuo aggiornamento e una costante formazione. Fasano nel 2019 è stata la quinta città in Puglia per numero di presenze. Delle oltre 650mila presenze registrate, 262mila sono state costituite da stranieri a conferma di un turismo sempre più internazionale che attira nella nostra regione persone di ogni parte del mondo. E’ quindi importante essere preparati per offrire un’accoglienza di qualità, in grado di rispondere nel modo migliore possibile alle esigenze dei nostri ospiti».









«Lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciare al progetto a causa della nota emergenza sanitaria, ma quest’anno – spiega l’assessore alle Attività Produttive Luana Amati – siamo riusciti a organizzare e portare a termine il corso per tutti gli operatori commerciali e turistici del territorio. Un’opportunità importante, quella di migliorare il proprio livello di conoscenza dell’inglese, soprattutto in ottica dello sviluppo turistico del nostro territorio. La risposta degli operatori del settore è stata entusiasta, nonostante le oggettive difficoltà del periodo che stiamo vivendo, ma la professionalità dell’insegnate e la voglia di migliorarsi degli operatori fasanesi, hanno permesso un risultato positivo del corso».