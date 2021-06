Nella sede brindisina, Direttivo – Coordinamento Cisl su “Politiche Industriali e situazione economica – occupazionale“ – VIDEO INTERVISTA al Segretario Generale Cisl Brindisi -Taranto Gianfranco Solazzo.





E’ una fase molto delicata e importante per il territorio brindisino, per la stessa Puglia, in attesa di quegli investimenti, progettualità, di cui tanto si parla, ma

che devono ancora essere concretizzati.

Un “treno“ per la città di Brindisi, il territorio, che non può essere perso, tra Recovery, PNRR, quel processo di decarbonizzazione che non può, ad esempio, prescindere dal parallelismo occupazione – tutele ambientali.





In questo contesto rientrano le “politiche industriali”, perché, piaccia o non, l’ industria, insieme all’ agricoltura, il turismo, l’ ambiente, è una risorsa, fonte di sviluppo e opportunità, su cui il territorio deve continuare a puntare.





Tematiche, problematiche, su cui, tra l’altro, stanno “allargando i riflettori” i Sindacati, appellandosi, inevitabilmente e naturalmente, alla politica, ai livelli istituzionali, affinchè si consolidi un percorso di condivisione, dialogo e concertazione, per evitare di perdere certe opportunità.





Venerdì mattina, importante Direttivo – Coordinamento, presso la sede brindisina della Cisl Brindisi - Taranto, alla presenza del Segretario Generale Gianfranco Solazzo.