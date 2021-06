Mesagne. Chiusura al traffico veicolare del Centro Storico e di via Granafei

La Giunta Comunale di Mesagne ha disposto con delibera la chiusura al traffico veicolare del Centro Storico e di via Granafei fino al prossimo 5 settembre, dalle ore 19:30 alle ore 24, salvo possibili modifiche e proroghe in merito all’orario e al periodo, che potranno essere stabilite successivamente. L’orario fissato alle 24, con molta probabilità e tenuto conto della situazione generale legata alla diffusione del Covid-19, sarà prolungato fino all’una già a partire dal 1° luglio.





Il provvedimento è stato assunto al fine di garantire la valorizzazione del territorio e del patrimonio ambientale e monumentale attraverso la promozione di eventi e nel rispetto della sicurezza di cittadini e turisti, che potranno vivere le vie del Centro attraversandole piedi.





La Zona a Traffico Limitato comprende le piazze e le strade situate all'interno della delimitazione del perimetro costituito da: Porta Grande, Porta Piccola (intersezione piazza Matteotti-piazza Garibaldi), Porta Nuova (via Federico II), via Manfredi Svevo, invasatura di piazza Vittorio Emanuele II dall'ingresso della Porta Grande fino al civico 42, il tratto di via Granafei compreso tra la via Veneto e piazza Vittorio Emanuele II. L’accesso sarà consentito a: veicoli intestati ai residenti all’interno del Centro Storico; veicoli di soccorso, polizia ed emergenza; veicoli al servizio di persone diversamente abili.