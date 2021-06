VIABILITA’ BRINDISI, CAROLI E PERRINI: LE STRADE PROVINCIALI SENZA MANUTENZIONE, REGIONE E PROVINCIA COME PENSANO DI SCONGIURARE DANNI A PERSONE, ECONOMIA E TURISMO

“Sono 104 le Strade Provinciali di Brindisi e per la stragrande maggioranza sono tenute in condizione pessime. Sappiamo benissimo che la colpa non è solo dell’ente provinciale, ma di una sciagurata legge che solo sulla carta ha soppresso le Province, ma poi, di fatto ha lasciato loro una serie di servizi che senza adeguati finanziamenti rischiano di diventare non solo disservizi, ma anche seri problemi alla circolazione, con pesanti ripercussioni sul commercio e sul turismo.