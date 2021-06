Cosimo DE MICHELE: grande soddisfazione, personale e politica, per il potenziamento numerico e qualitativo delle nostre forze dell’ordine

In qualità di Segretario cittadino della LEGA, da pugliese, nonché da semplice cittadino, non posso che esprimere grande soddisfazione, personale e politica, per il potenziamento numerico e qualitativo delle nostre forze dell’ordine, con l’arrivo in Puglia di 236 unità aggiuntive tra polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Nello specifico, per la provincia di Brindisi, le unità saranno 35.





Come Lega Brindisi, più volte, anche a seguito di importanti fatti criminosi, ed in prossimità dei mesi estivi, abbiamo sollecitato ai nostri vertici partitici, in primis al nostro Segretario regionale Sen. Roberto MARTI, la necessità di un maggiore e capillare controllo del territorio, lamentando l’ insufficienza organica delle nostre forze dell’ordine a cui va, sentitamente, il nostro personale ed affettuoso ringraziamento per l’attività di prevenzione che, ogni giorno, garantiscono con mille difficoltà al nostro territorio.





Per le ragioni sopraesposte, un sentito e doveroso ringraziamento al nostro leader ed ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Sottosegretario Nicola MOLTENI e al nostro Sen. Roberto MARTI per l’immediato e tempestivo riscontro alle nostre richieste.





Questo straordinario risultato è ancora una volta, per tutti noi, e per la LEGA in primis che della legalità è sempre garante, motivo di orgoglio e grande soddisfazione, sentito monito per la coscienza collettiva. E vogliamo ancora una volta ribadirlo: la legalità, la sicurezza, la presenza forte dello Stato sono sinonimo di crescita culturale, sociale ed economica della vita collettiva e delle istituzioni pubbliche democratiche.