Enav Brindisi. Maurizio Bruno incontra i sindacati

Bruno su incontro cirisi Enav Brindisi





Piano industriale Enav, verso la soppressione del centro di controllo di Brindisi. Bruno: “Oggi l’incontro in Regione con i sindacati. Ora l’impegno ad ascoltare tutti gli attori istituzionali del territorio per fermare una soluzione che mettere a rischio la perdita di un enorme numero di posti di lavoro”





Si è tenuto questo pomeriggio, come da me richiesto, l’incontro in Regione con le parti sindacali Enav in merito al piano industriale che prevede la soppressione del centro di controllo di Brindisi.





Una scelta che, assieme alla sostituzione del personale con un sistema di videocontrollo, comporterebbe la perdita di un enorme numero di posti di lavoro e il demansionamento del personale.





I rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Unica hanno espresso tutta la loro contrarietà davanti a una soluzione assunta dai vertici di Enav che, anziché prevedere il potenziamento di un impianto di eccellenza del Sud, quale è quello di Brindisi, ne impone di fatto la soppressione.





Al fine di scongiurare un simile esito, nel corso della riunione, con il presidente della Commissione Francesco Paolicelli e il consigliere regionale Alessandro Leoci ho chiesto e ottenuto l’impegno a convocare il prima possibile tutti gli attori istituzionali coinvolti nella vicenda.





Inclusi i parlamentari di ogni partito e schieramento del territorio che hanno già mostrato identica preoccupazione e interesse su una questione che rischia di privare di fondamentali risorse e professionalità l’intero settore aeronautico del territorio.









Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia