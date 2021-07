ENAV, D’ATTIS A BELLANOVA: “SERVONO RISPOSTE POLITICHE, NON SOLO TECNICHE”

“Sulla riorganizzazione ENAV non bastano risposte tecniche: servono indicazioni e risposte politiche. Lo dico al viceministro Bellanova, che apprezzo per la iniziativa e che forse non saprà quante interpellanze parlamentari sono state presentate da Forza Italia, dal sottoscritto e dalla collega Veronica Giannone al Governo senza che sia mai pervenuta, ad oggi, alcuna risposta.



Abbiamo appreso dal vice ministro che a breve sarà avviato un tavolo tecnico a riguardo, ma non si può prescindere dal contributo di tutti i parlamentari che da sempre seguono la questione con scrupolosa attenzione ed ampia documentazione. Se parliamo di segmenti strategici, di livelli occupazionali, di servizi moderni ed efficienti, non si può delegare ogni scelta ai tecnici: la politica ha un primato che va tutelato nell’interesse della comunità e su questo ci aspettiamo, dagli interlocutori istituzionali, un approccio teso alla condivisione e alla partecipazione. Di certo non consentiremo che Brindisi e il Sud siano maltrattati usando giustificazioni tecniche alla luce anche dei notevoli benefici finanziari statali ed europei dei quali ha potuto godere anche ENAV negli anni per avere il centro di controllo in Puglia”.



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.