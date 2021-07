Si chiama #salentomastersofpizza ed è il primo format web tv dedicato al mondo della pizza made in Salento.





Lo hanno ideato e creato in collaborazione, Salento Food Porn, il food blog salentino più seguito in Italia e l’agenzia di web marketing brindisina Hype Digital Consulting per Ooni Pizza Ovens, leader mondiale dei forni portatili per pizza.





Il format, girato all'interno della bellissima location salentina "Il Villaggetto" una piccola e tranquilla oasi turistica, nel cuore delle Serre Salentine, a due passi da Gallipoli (Neviano), consiste nella realizzazione di un programma web tv legato al mondo della pizza salentina in cui 6 maestri pizzaioli scelti presenteranno altrettante ricette.





Il primo episodio è stato pubblicato sui canali social di Salento Food Prn mercoledí 30 giugno.









Ogni mercoledì un nuovo episodio.





Le pizzerie e relativi pizzaioli che hanno aderito a questa iniziativa sono:





1. Ippazio Ricchiuto - Spicchi D'arte (Tricase - Lecce)

2. Rodolfo Caldarazzo - Il Vizio (Melpingnano - Lecce)

3. Davide Cavalera - La Corte (Gallipoli - Lecce)

4. Alessandro Carinola - Pizzeria Brunda (Brindisi)

5. Gianpiero Capodieci - Pizzeria Tipo 1 (Mesagne - Brindisi)