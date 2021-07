Ostuni. Mercoledì 14 luglio 2021 i Colori e Sapori dell’Estate

Per mercoledì 14 luglio 2021 la società consortile Le Stagioni di Ostuni, con il contributo del P.S.R. Puglia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione. Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di cooperazione per lo sviluppo e/ o commercializzazione di servizi turistici”, ed il Patrocinio del Comune di Ostuni, organizza l’evento Colori e Sapori dell’Estate.





La società consortile è composta dalle aziende agricole Solequo Coop, Angela Maria Melpignano e Masseria Agriturismo Asciano, dal tour operator Albergo La Terra/Todo Modo Multisolution Travel e dalla cooperativa di guide escursionistiche e ambientali Gaia Environmental Tours & Events.





Attraverso Colori e Sapori dell’Estate i partecipanti hanno l’occasione di scoprire nel pomeriggio i prodotti enogastronomici legati al territorio di Ostuni e dintorni, attraverso una visita guidata degli orti medievali periurbani, potendo degustare in loco i prodotti lì coltivati con la tecnica dell’aridocoltura biologica.





A partire dalle ore 19:00 presso il Foro Boario di Ostuni ci sarà un piccolo mercatino enogastronomico con alcune aziende di produzione agroalimentare tipica e tradizionale con cui la nostra società, o le aziende ad essa consorziate, collabora. Al mercatino saranno presenti la cooperativa Thalassia, organizzatrice di questa iniziativa, Az. Agr. Di Vita Pugliese/Nobile Tradizione Pugliese, Az. Agr. San Giuseppe, Az. Apistica Alveare Bianco, Oleificio Cipa Agricola, Az. Agr. Villa Agreste, La Bottega dei Liquori e dei Sapori, Stampa La Natura, oltre alle aziende consorziate a Le Stagioni di Ostuni.



Sarà presente anche un mastro cestaio, che mostrerà come si realizzano le ceste ed i panieri tradizionali, utilizzando i polloni dell’albero d’ulivo.



A partire dalle ore 19:30, per la prima volta ad Ostuni, sarà possibile vedere gli orti medievali periurbani ed il borgo antico attraverso un volo vincolato in mongolfiera. In circa 5 minuti si avrà l’emozione di salire di qualche metro da terra, sostare e ritornare in base.





Siamo convinti che questo tipo di iniziativa possa dare un importante contributo d’immagine al territorio, grazie anche alla presenza di turisti italiani e stranieri che con l’avanzare dell’estate si fa sempre più numerosa.



Auspichiamo che molti operatori del turismo siano felici di informare i propri ospiti di questa iniziativa gratuita.





Programma:

17:30 accoglienza presso i Giardini della Grata (Via Salvatore Tommasi – Ostuni) e presentazione progetto (max 30 persone);





17:45 degustazione di prodotti enogastronomici tipici estivi;





18:30 Visita guidata degli orti medievali e delle antiche mura di difesa di Ostuni;





19:00 Apertura del mercatino enogastronomico presso il Foro Boario di Ostuni.





Per motivi organizzativi e di sicurezza, sarà consentito l’ingresso a 50 persone/ora. La mongolfiera ospiterà 4 persone per ogni volo. Per poter accedere all’area ed al volo in mongolfiera, è obbligatorio prenotare e presentarsi all’orario che verrà indicato, attendendo di essere chiamati per il volo. In caso di assenza, non sarà possibile recuperare il volo.





Per accedere alla mongolfiera è necessario avere un’altezza di almeno 1,40m.





La prenotazione è obbligatoria anche per chi vorrà visitare il mercatino senza il volo in mongolfiera.





Info: www.lestagionidiostuni.it





PARTECIPAZIONE GRATUITA





Per la predisposizione delle necessarie misure sanitarie anticovid, la prenotazione è obbligatoria inviando una mail di richiesta a info@lestagionidiostuni.it, specificando un recapito telefonico, se si vuole partecipare alla degustazione e/o concordare l’orario della disponibilità del volo.

Potrete comunicare agli stessi recapiti l’eventuale disdetta e specifiche esigenze alimentari per la degustazione ai Giardini della Grata.

Si rammenta che è obbligatorio l’uso della mascherina in caso di distanza ravvicinata, e del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19.

All’arrivo i partecipanti dovranno registrarsi.





Iniziativa organizzata da Cooperativa Thalassia – Brindisi.





