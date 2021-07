Il presidente Bruno incontra prefetto di Brindisi

Il Presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile incontra il prefetto di Brindisi: “Colloquio ricco e cordiale. Dalla dottoressa Bellantoni totale disponibilità e importanti contributi sul fronte della pianificazione e della sicurezza del territorio”.





E’ stato un colloquio per me estremamente ricco, cordiale e interessante quello avuto questa mattina a Brindisi, in veste di Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile, con il prefetto Carolina Bellantoni.





Una donna delle istituzioni dotata di un’enorme preparazione, di un’esperienza vastissima e di una straordinaria sensibilità: soprattutto, e questo mi ha fatto davvero piacere, sulle tematiche relative alla Protezione Civile.





Proprio su questo fronte sua eccellenza il Prefetto ha garantito la più ampia disponibilità per lavorare assieme sul rafforzamento, in tutto il territorio di Brindisi, della Protezione Civile.





Con particolare attenzione, e su questo c’è una grande comunità d’intenti, sul fronte della cultura di questo fondamentale pezzo dello Stato, del suo ruolo e delle sue opportunità, fra gli amministratori e le amministrazioni pubbliche locali.





L’intera comunità di Brindisi, con il Prefetto Carolina Bellantoni, ha dalla sua parte una professionista che ha nel corso degli anni ha accumulato tali e tante esperienze sul campo, sul fronte della sicurezza, dell’immigrazione, della prevenzione, della pianificazione del territorio, di cui dobbiamo far tesoro.





Per questo la ringrazio ed è stato un piacere, oltre che un onore, farle dono di un quadro che raffigura il distintivo della Protezione civile della Puglia, a nome di tutte le associazioni, i volontari, i funzionari del nostro territorio.









Maurizio Bruno

Consigliere Regionale della Puglia