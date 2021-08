Spento un grosso incendio nei pressi dell’invaso del Cillarese grazie alla grande e significativa sinergia tra le Guardie Volontarie Ekoclub Brindisi, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Consorzio Asi.





Continuano gli incendi, in molte regioni del Paese, anche in Puglia e nel territorio brindisino. Un fenomeno naturalmente previsto ( che in questi giorni sta mettendo a dura prova le comunità, luoghi di mare, zone agricole, zone boschive), per cui, per combatterlo, si ha bisogno indubbiamente di una grande sinergia tra le istituzioni, le forze dell’ ordine e gli organi preposti, il mondo del volontariato.





Già, quel mondo del volontariato (basta guardare alla Protezione Civile e ad altre associazioni), a cui, tra l’altro, nei giorni scorsi, la stessa Regione Puglia ha riconosciuto il ruolo fondamentale, a supporto delle autorità, delle squadre di Vigili del Fuoco che, quotidianamente, sono impegnate per spegnere e prevenire gli incendi sui territori.





Associazioni di volontariato, come ad esempio Ekoclub International Brindisi che dal mese di giugno sino a settembre è impegnata (come ogni anno, mettendo a disposizione le proprie risorse umane) nel servizio di vigilanza anti incendio (ma non solo, anche per verificare e prevenire eventuali anomalie o reati legati ad esempio alla presenza di pescatori abusivi)) all’ interno dell’ Invaso del Cillarese e nella zona circostante (un patrimonio verde della città e del territorio che va salvaguardato, in attesa tra l’ altro di iniziative e progettualità annunciate e da mettere in campo)





L’attività delle Guardie Volontarie Ekoclub, in grande sinergia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e il Consorzio Asi (Ente proprietario dell’ Invaso). Quella sinergia che ha permesso di spegnere, nelle scorse ore, un grosso incendio avvistato dai volontari nei pressi della Masseria Cillarese, in sostanza una zona immediatamente circostante il perimetro dell’ Invaso.





I volontari impegnati nel servizio di vigilanza pomeridiano hanno immediatamente contattato e allertato il Comando brindisino dei Vigili del Fuoco, tempestivamente intervenuto con una squadra, insieme alla puntuale (quotidiana) relazione inviata al Consorzio Asi e gli organi preposti.





Il Volontariato, fondamentale, irrinunciabile, che, senza polemica, interviene anche laddove non arrivano e risolvono le istituzioni.





Andando avanti, con la “parola d’ordine“ SINERGIA