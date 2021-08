CARCERE DI BRINDISI: DOPO L’ENNESIMA AGGRESSIONE SCATTA LA RABBIA DEI POLIZIOTTI…… NIENTE PARLAMENTARI A FERRAGOSTO

Monta la rabbia dei poliziotti penitenziari in servizio presso il carcere di Brindisi e della regione Puglia, a seguito dell’ennesima aggressione ad un ispettore avvenuto sabato scorso 7 agosto.





Ormai non è più possibile lavorare in queste condizioni con i detenuti con la licenza di uccidere che si possono permettere di tutto e di più senza la possibilità di poter intervenire, poichè come avvoltoi i garanti dei detenuti, le pseudo associazioni, i radical chic, minacciano denunce di poliziotti alla magistratura, anche per un minimo graffio.





E’ bene che si sappia che nella regione Puglia si contano decine di eventi critici al giorno(aggressioni tra detenuti, autolesionismo, aggressioni verbali a poliziotti ecc.ecc.) e purtroppo siamo arrivati alla media di un aggressione al giorno da parte dei detenuti ai poliziotti che in alcuni casi vengono inviati presso i pronto soccorso degli ospedali, o medicati in carcere.





Perché i garanti dei detenuti oltrechè fare da cassa di risonanza per le tante frottole raccontate dai detenuti, non denunciano questa situazione di violenza che ormai dilaga nelle carceri pugliesi e nazionali?





E perché i detenuti invece di denunciare “presunte” vessazioni si rivolgono ai garanti, e non ai veri custodi della legalità in carcere che sono i magistrati di sorveglianza?





Perché un lavoratore penitenziario pagato a non più di 1500 euro al mese, deve uscire di casa senza sapere che fine potrà fare a causa della violenza dei detenuti che ormai grazie anche alla delegittimazione in atto della polizia penitenziaria per i fatti di Santa Maria capua vetere, pensano di essere diventati i padroni della carceri violando impunemente leggi e regolamenti?





Che colpa aveva l’Ispettore di Brindisi colpito vigliaccamente mentre faceva il proprio dovere, con calci e pugni e con un oggetto tagliente sabato 7 agosto da un detenuto violento che, non voleva rispettare né gli altri detenuti e nemmeno le leggi?





E cosa sarebbe accaduto all’Ispettore se non fossero intervenuti altri poliziotti ad aiutarlo?





Nei giorni scorsi il Ministro della Giustizia Cartabia rispondendo ai vari parlamentari aveva sottolineato la grave criticità della carceri Italiane sia per il sovraffollamento dei detenuti che in Puglia arriva al 150%, sia per la grave carenza di organico poliziotti penitenziari che ormai arriva a 5000 unità , promettendo di riempire al più presto questo vuoto.





Anche perché tutto ciò ha portato ad avere carceri completamente sguarnite e con sicurezza a zero nei turni pomeridiani e serali, con la Puglia che è in sofferenza di oltre 600 unità, di cui almeno una quarantina a Brindisi.