Ostuni. “Ripristino di habitat naturali costieri e marini”. Il Forum scrive al Sindaco

GAL ALTO SALENTO 2020 – Avviso pubblico: Azione 1 – Interventi 1.2 “Ripristino di habitat naturali costieri e marini”.





Il sottoscritto Cappetta Vincenzo, presidente del Forum della Società Civile di Ostuni, premesso che in data 6 luglio 2021 con lettera Prot. 0040698/2021 comunicava alle SS.LL. la pubblicazione del Bando del Gal Alto Salento relativo a “Ripristino di habitat naturali costieri e marini” che finanzia progetti al 100 % sino ad un massimo di 150.000 euro, in scadenza al 30/8/2021; ricordava alle SS.LL la lettera del Coordinamento del Forum che in data 20/5/2021 rappresentava la urgenza “del recupero e la rinaturalizzazione del Lungomare a sud di Villanova che corre da Fontanelle a Creta Rossa e a Fiume Incalzi” e chiedeva di valutare la opportunità di partecipare al Bando in oggetto con un progetto atto a preservare, attrezzare e valorizzare il tratto di costa da Fontanelle a Fiume Incalzi e la strada in terra battuta del Procaccia;





vista la Determinazione N° 1210 del 6/8/2021 adottata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici con oggetto “Assunzione di impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico di prestazione di servizi tecnici per la progettazione definitiva del progetto di intervento 1.2 “Ripristino di habitat naturali costieri e marini”;





considerato che si propone di partecipare al Bando del Gal Alto Salento con “un progetto rivolto al Restauro ed adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova”;





CHIEDE ALLE SS.LL





1) di conoscere le ragioni che hanno determinato la scelta della Amministrazione Comunale per il recupero del Castello di Villanova e impedito di valutare positivamente la richiesta del Coordinamento del Forum di candidare al bando del GAL ALTO SALENTO il recupero e la rinaturalizzazione del Lungomare che corre da Fontanelle a Creta Rossa e a Fiume Incalzi e la sistemazione della strada in terra battuta del Procaccia;





2) di sapere se si è considerato il fatto che il recupero del Castello di Villanova è compreso nel progetto di affidamento del Porto Turistico di Villanova, in itinere presso la Regione Puglia;





Chiede, infine, alla SS.LL se sono impegnate a salvaguardare e valorizzare un tratto di costa ricco di un prezioso habitat naturale che si sviluppa tra insenature rocciose e piccole calette di sabbia; se intendono preservare ai cittadini di Ostuni una passeggiata unica per la bellezza dei luoghi e la luminosità del paesaggio; se si vuole tutelare la strada del Procaccia che unisce Fontanelle a Creta Rossa a Fiume Incalzi e la Pista ciclo-pedonale.

Il Presidente del Forum della Società Civile