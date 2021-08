FORZA ITALIA. VENERDÌ ON. TAJANI IN PUGLIA

“Venerdì 27 agosto il coordinatore nazionale di Forza Italia, l’on Antonio Tajani, sarà in Puglia per un lungo tour e sarà l’occasione per fare un focus sul Pnrr, che rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro Paese: una montagna di soldi in arrivo dall’Unione Europea in cambio delle riforme necessarie per l’Italia. Un processo che vede Forza Italia protagonista al governo e al parlamento e l’on Tajani, profondo conoscitore dell’Ue, saprà certamente illustrare il Piano e la sua forza espolosiva per la nostra economia. Saremo con lui a Bari, Monopoli, Fasano e Ceglie Messapica anche per incontri elettorali, a dimostrazione dell’attenzione sempre alta che i vertici del nostro partito riservano ai territori, in particolare alla Puglia”.



Di seguito gli incontri dell’on Tajani per venerdì 27 agosto:



ore 11.30 Bari, Villa de Grecis (viale delle Murge): conferenza stampa sul Pnrr con i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali e i candidati sindaci del centrodestra.



12.30 Bari, Villa de Grecis (viale delle Murge): riunione del Coordinamento regionale FI Puglia



ore 17.30 Monopoli, Sabbiadoro Beach & Restaurant (contrada Capitolo): aperitivo azzurro



ore 19.00 Fasano, Caffè Bella Napoli (Piazza Ciaia): incontro con il candidato sindaco di Fasano, Lello Di Bari



ore 20.30 Ceglie Messapica (piazza Plebiscito): intervista con Angelo Perrino (La Piazza).