LA STORIA DI SANT’ORONZO

Sant’Oronzo è il protettore di OSTUNI e Lecce e di altri comuni pugliesi. Santo Oronzo Solo fu il primo vescovo di Lecce, quasi 2000 anni fa. Infatti non tutti sanno che Sant’Oronzo fu contemporaneo di Gesù Cristo, essendo vissuto nel primo secolo. La sua storia prende avvio qualche anno dopo la crocifissione del Signore, grazie alle relazioni che il giovane leccese intrattenne con uno dei più importanti discepoli dell’apostolo Paolo e cioè Giusto, un cittadino greco che ebbe incarico di raggiungere Roma, dove Pietro aveva fondato la Chiesa occidentale.





Durante il viaggio per mare Giusto fu vittima di un terribile fortunale che interessò il canale d’Otranto e naufragò sulla costa leccese nei pressi dell’attuale marina di San Cataldo dove venne soccorso e aiutato da un giovane patrizio romano chiamato Oronzo e da suo nipote Fortunato.





Giusto parlò ad Oronzo che ancora non aveva assunto questo nome (Oronzo è il nome cristiano di Publio da Rugge, imposto da San Giusto al momento del suo battesimo avvenuto in circostanze a noi sconosciute) del Vangelo di Cristo così come egli lo aveva appreso dal racconto dell’Apostolo Paolo in persona. Il giovane, di ricca famiglia patrizia, rimase estasiato dal racconto di Giusto e decise di abbracciare quella dottrina proveniente dalla lontana Palestina, ma che nel giro di un decennio si era estesa in tutto il bacino nord occidentale del Mediterraneo.





La leggenda vuole che lo stesso San Paolo abbia imposto le mani a Oronzo per ordinarlo vescovo, così come Oronzo fece con il nipote Fortunato che gli succedette dopo la morte. Intanto Giusto e Oronzo girarono in lungo e il largo il Salento e la Puglia evangelizzando e convertendo al Cristianesimo città e villaggi.





Ma i tempi erano avversi ai cristiani. La persecuzione degli imperatori si fece spietata e crudele, perché la nuova religione minava alle basi il potere stesso della Roma imperiale. Sotto il governo di Nerone la persecuzione raggiunse anche le periferie e Oronzo e Giusto furono vittime di tale azione repressiva. La condanna era inevitabile, e nonostante l’intervento dell’apostolo Paolo, divenuto intanto cittadino di Roma, non fu possibile cambiare la sorte dei due leccesi.





A pochi chilometri da Lecce, lungo la via per il mare, il vescovo di Lecce e il suo ispiratore e maestro, furono sottoposti a supplizi e violenze, prima di essere decapitati nel luogo esatto dove oggi sorge il tempio di Sant’Oronzo fuori le mura, detto in dialetto locale “Capu te Santu Ronzu” proprio a ricordare la decapitazione avvenuta per mano della giustizia romana. La decapitazione era una morte onorevole, a differenza della Crocifissione, essendo questo un privilegio che veniva riservato ai cittadini romani, colpevoli però di tradimento o ingiuria.





Oggi Sant’Oronzo è ancora presente in tutta l’iconografia cattolica. Molti leccesi ed ostunesi, in segno di devozione da parte dei loro genitori, sono stati battezzati col nome di Oronzo che significa “risorto” (notizienews.24).





Nella giornata di oggi la Pro Loco Ostuni Marina, rappresentata dal Vice-Presidente Michele Piccirillo, ha partecipato alla “Giornata di Sant’Oronzo fuori le mura”.





L’iniziativa di quest’anno apre un percorso molto interessante di internazionalizzazione dei Comuni oronziani coinvolti per la promozione del Salento nel mondo, anche in tema di arte, cultura, turismo ed ambiente.





La Pro Loco Ostuni Marina, con tutti i Comuni Oronziani, sarà coinvolta nel progetto “ARTS - Arte Rete Turismo Salento” del MIbact – Ministero del Turismo di cui ISTES è capofila. Sarà predisposto un protocollo di intesa tra la ARTS, Pro Loco Ostuni Marina, l'Associazione Le ali di San Michele e l' Appia Traiana Francigena Onlus per la valorizzazione della rete delle città oronziane.