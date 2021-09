"Abbracci culturali": il nuovo programma di iniziative presso Forte a Mare

Nell'ambito del progetto "Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino" a cura dell'Aps Le Colonne, in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza ABAP Brindisi Lecce, è stata concepita una nuova rassegna di appuntamenti dal titolo “Abbracci Culturali”.





Dopo un lungo periodo in cui la pandemia ha impedito gli abbracci fisici e quelli platonici che i contenitori e le manifestazioni culturali sanno regalare, il programma di iniziative elaborato, che abbraccia l’arte, la storia, le tradizioni, la natura e la musica, si prefigge l’obiettivo di abbracciare i visitatori nel segno della cultura, capace di unire e nutrire l’anima.





Di seguito il programma .

- Giovedì 02.09, ore 18.00: “La tradizione incontra la storia”: approfondimento sui santi patroni





- Sabato 11.09, ore 18.00: “Il Castello degli spagnoli”: la presenza spagnola presso il Forte





- Domenica 12.09, ore 12.00: “La musica della natura”, visita guidata alla macchia mediterranea con performance musicale





- Sabato 18.09, ore 17.00: “Le Storie del Forte tra battaglie e conquiste”





- Domenica 19.09, ore 11.00: “I Castelli di Puglia”





- Sabato 25.09, ore 17.30: “Il Forte tra le due guerre mondiali”





- Domenica 26.09: “Giornate europee del Patrimonio”





- Giovedì 30.09, ore 18.00: “L'Isola di S. Andrea”





Info e prenotazione obbligatoria al numero 379.2653244 o all'indirizzo email segreterialecolonne@gmail.com