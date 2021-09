MUSICA SULL’ACQUA - festival internazionale di musica vocale da camera. Brindisi, 10-12 settembre 202

Conferenza stampa di presentazione VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 ORE 11:00 Salone Ex Convento Santa Chiara





Nasce a Brindisi un nuovo Festival dedicato alla Musica Vocale da Camera: Musica sull’Acqua.





Il Festival nasce dalla spinta propulsiva dell’Associazione Musicale Parsifal, con il convinto sostegno della Città di Brindisi e sotto la direzione artistica di Andrea Crastolla.

Il Festival si snoda in tre giornate consecutive, dal 10 al 12 settembre alternando gli eventi in tre luoghi differenti dell’area storica di Brindisi, alternando artisti di indiscussafama internazionale in tre concerti diversificati tra loro componendo un quadro variopinto e originale.





Nel corso della conferenza sarà illustrato il programma degli eventi e saranno presentati gli artisti.





La conferenza stampa ospiterà una performance artistica a sorpresa a cura dei pianisti Stefano Galati (Italia) e Merita RexhaTershana (Albania).