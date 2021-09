VISITA DEL COMANDANTE GENERALE ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

Questa mattina, in occasione della Celebrazione dei Caduti del Mare tenutasi presso il Monumento al Marinaio, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, originario di Minervino Murge, in carica dal 24 luglio 2021, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Brindisi, accompagnato dal Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Contrammiraglio Giuseppe Meli.









Per l’occasione è stata rischierata l’unità navale SAR di nuova generazione, classe Pollastrini, CP332 assegnata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.





Accolto dal Comandante C.V. (CP) Fabrizio COKE, iI Comandante Generale ha incontrato gli uomini e le donne di Brindisi radunati in assemblea, nel rispetto delle norme sul distanziamento COVID-19, rivolgendo parole di vivo apprezzamento sia al personale militare che a quello civile per il servizio costantemente assicurato, essenziale per rispondere con prontezza e spirito propositivo alle richieste dei cittadini ed assolvere con impegno e passione nell’adempimento dei numerosi compiti istituzionali, tra i quali la tutela della salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente.





Con la sua visita l'Ammiraglio Carlone ha voluto testimoniare la vicinanza del Vertice ai Comandi territoriali e agli Uffici minori che, a livello locale, rappresentano la prima fondamentale interfaccia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alla quale l'utenza si rivolge per i più variegati aspetti di competenza connessi con gli usi civili del mare.