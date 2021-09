Isola di Sant'Andrea : sabato 11 settembre attività radiantistica e sperimentazione dei radioamatori dell'ARI Brindisi

Sabato 11 settembre, in occasione della giornata per la valorizzazione delle isole italiane promossa dall'ARI, Associazione Radioamatori Italiani ed organizzata dalle Sezioni di Grado e Venezia con la collaborazione delle Sezioni di Udine, Brindisi, Taranto, Livorno,quartu S.Elena e del CRS, Comitato Regionale Sicilia, i radioamatori della Sezione ARI Brindisi, effettueranno attività radiantistica e sperimentazione delle onde radio dall'Isola di Sant'Andrea sul piazzale antistante il Castello Alfonsino.





Dalle ore 9.00 circa verra' allestita una vera e propria stazione radio autonoma con l'ausilio di antenne ed apparecchiature radioamatoriali. Scopo della manifestazione sarò quella di effettuare collegamenti nella banda dei "7 e 14 Mhz" utilizzate dai Radioamatori in tutto il mondo, sia in fonia (voce), radiotelegrafia (cw) ed i nuovi modi digitali (FT4), quest'ultimo possibile interfacciando un computer ad un ricetrasmittitore.

L'attività ha lo scopo di promuovere Brindisi nel mondo, il radiantismo, la ricerca scientifica. Alle stazioni che collegheranno i radioamatori dall'isola verrà inviata una cartolina (QSL).





Non è la prima volta che l'Isola di Sant'Andrea viene scelta dall'Ari Brindisi per sperimentare le onde radio utili anche per le comunicazioni alternative di emergenza. Già nel 1990 venne attivata una stazione radio.





L'ARI da oltre quarant'anni gestisce una "maglia radio" presso le Prefetture d'Italia, il Dipartimento della Protezione Civle e le navi della Marina Militare.





La Sezione ARI di Brindisi, fa parte del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura locale e nell'ambito delle radiocomunicazioni alternative di emergenza periodicamente svolge delle "prove di sintonia" dalla sala Operativa di Piazza Santa Teresa, collegando le varie Prefetture ed Enti coinvolti nell'esercitazione.