“Sei mesi di Destinazione Brindisi”: evento il 16 settembre

Giovedì 16 settembre, dalle ore 11 alle ore 13 presso la sala Università di Palazzo Nervegna, si svolgerà «Sei mesi di Destinazione Brindisi»; un incontro organizzato dall’amministrazione comunale per tracciare gli scenari del turismo oggi e le possibili prospettive di sviluppo per Brindisi a partire dall’attività dei primi sei mesi dell’assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività in collaborazione con gli altri assessorati interessati.





Ospite d’eccezione Cinzia Rando, autrice della guida di viaggio più autorevole al mondo, Lonely Planet, che il 14 e 15 settembre sarà a Brindisi ed effettuerà una visita guidata della città organizzata in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi. La visita ha l’obiettivo di promuovere il territorio di Brindisi, il racconto della città vista mare e di ciò che oggi la rende unica.





Si inserisce nella più ampia attività promozionale messa in campo dall’assessorato, tra cui anche l’aggiornamento della Guida Verde Salento 2022 di Touring Club alla partecipazione nei prossimi mesi ad alcuni tra i più importanti eventi su turismo e cultura in Italia come TTG Rimini, BTO, Art Lab Bergamo, BTO Firenze.





Durante l’evento verranno presentate le attività svolte nei primi sei mesi dell’assessorato: un periodo breve ma in cui hanno preso forma diverse iniziative di valorizzazione e promozione, che stanno generando un crescente interesse nei confronti della destinazione.





Interverranno il sindaco Riccardo Rossi, l’assessore al Turismo Emma Taveri, Alfredo de Liguori, responsabile marketing di Pugliapromozione, Katiuscia di Rocco presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Cinzia Rando autrice per Lonely Planet e Francesca Cosenza per Pnsix.